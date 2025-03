Sport.quotidiano.net - F1 Gp Australia 2025 sotto la pioggia: vince Norris, Ferrari ottava con Leclerc. La top ten

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 16 marzo– La McLaren di Landoha vinto il Gran Premio d', prima gara del Mondiale. In una gara disputatalae ricca di colpi di scena, lesi sono piazzate all'ottavo posto con Charlese al decimo con Lews Hamilton. Il podio e la top tersi è aggiudicato il gradino più alto del podio superando allo sprint il campione del Mondo Max Verstappen (+0"895). Terzo posto per l'inglese della Mercedes, George Russell (+8"481). Quarta posizione per la Williams di Alexander Albon davanti alla Mercedes del pilota italiano Kimi Antonelli, che si piazza quinto. Sesto posto per la Aston Martin di Lance Stroll che ha preceduto la Sauber di Nico Hulkemberg.ladi Charles, nono posto per la McLaren di Oscar Piastri che ha superato nelle ultime curve ladi Lewis Hamilton, ultimo della top ten.