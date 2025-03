Oasport.it - F1, Frederic Vasseur: “Nulla di positivo in questa gara, dobbiamo costruire partendo dalla base che abbiamo”

Una prestazione negativa per la Ferrari nel primo GP della stagione di F1. Sul tracciato di Melbourne (Australia), il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton hanno terminato in ottava e decima posizione e non era certo quello che ci si aspettava e si desiderava dal primo round stagionale.Una Rossa cheQ3 delle qualifiche in poi si è completamente dispersa ed è significativo che in questo momento nella classifica dei costruttori anche Williams e Sauber siano davanti al Cavallino Rampante. Non facile analizzare cosa non abbia funzionato per il Team Principal della Ferrari,.“Laè dipesastrategia, si poteva sicuramente fare meglio ma dirlo dopo è sempre semplice. Quando la pioggia è arrivata, sul finire della, Max Verstappen ha fatto la mossa giusta.