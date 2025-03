Oasport.it - F1, Charles Leclerc: “Sono deluso, abbiamo faticato più del previsto. Sulle strategie…”

La faccia dial termine del Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025, non dice tutto, ma quasi. Il monegasco chiude in ottava posizione una gara che ha regalato, come il weekend, solamente brutte notizie alla scuderia di Maranello. La SF-25 arranca sia sull’asciutto che sul bagnato e l’annata si apre davvero nel peggiore dei modi per il pilota ferrarista.La gara sull’Albert Park di Melbourne ha visto il successo di Lando Norris con 895 millesimi di vantaggio su Max Verstappen, mentre completa il podio George Russell a 8.4. Quarto Alexander Albon a 12.7, quinto Andrea Kimi Antonelli a 15.1, sesto Lance Stroll a 17.4, quindi settimo Nico Hulkenberg a 18.4 davanti aottavo a 19.8 con Oscar Piastri nono a 20.4 e Lewis Hamilton decimo a 22.