Oasport.it - F1, Andrea Stella: “Grande vittoria di Norris con la vettura danneggiata! Peccato per Piastri…”

La McLaren riparte da dove aveva lasciato ad Abu Dhabi, ovvero dal gradino più alto del podio. Lando, infatti, ha vinto il Gran Premio d’Australia, appuntamento d’esordio del Mondiale di Formula Uno 2025, mancando la doppietta color papaya solamente per un errore di Oscar Piastri nel finale. In poche parole spunti positivi a pioggia (citazione dovuta al meteo odierno) pere il team inglese.Sotto la bandiera a scacchi dell’Albert Park, come detto, è stato Landoa vincere davanti a Max Verstappen, mentre completa il podio George Russell a 8.4 secondi. Quarto Alexander Albon a 12.7, quinto un penalizzatoKimi Antonelli a 15.1, sesto Lance Stroll a 17.4, quindi settimo Nico Hulkenberg a 18.4 davanti a Charles Leclerc ottavo a 19.8 con Oscar Piastri nono a 20.