Ex zuccherificio, il plauso di Confcommercio

Il progetto sull’expiace allaFano: "La prospettiva di creare un nuovo palazzetto dello sport, una struttura ricettiva di qualità e soluzioni di housing sociale rappresenta un’opportunità concreta per il rilancio di Fano, con effetti positivi non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche economico e sociale". "Negli ultimi dieci anni – commenta la presidente diFano, Barbara Marcolini – abbiamo perso molte occasioni, soprattutto in chiave turistica e questo ha inevitabilmente avuto ripercussioni negative sull’economia locale. Pensiamo alla convegnistica, agli eventi in bassa stagione e alle manifestazioni sportive che porterebbero migliaia di persone a rendere viva la città". "Da tempo – prosegue Marcolini –, chiediamo, come, interventi strutturali che possano migliorare la capacità di attrazione di Fano e il progetto delineato dall’amministrazione va proprio in questa direzione.