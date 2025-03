Anteprima24.it - Ex dipendenti del consorzio di bacino “Salerno 2” senza Tfr o Tfs, la senatrice Bilotti presenta interrogazione parlamentare

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti«Ho incontrato una rapnza degli exdeldi2, persone che attendono da anni il pagamento, a seconda dei casi, del trattamento di fine rapporto o di fine servizio. Sono lavoratori che percepiscono un’ingiustizia sulla loro pelle, per cui su questa vicenda hoto un’al ministro del Lavoro». Lo ha detto ladel Movimento 5 Stelle, Anna, assicurando che «la mia azione continuerà per tutto ciò che è nelle mie competenze».Lasalernitana, nei giorni scorsi, ha depositato un’al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali in cui si legge che «centinaia di ex, già in pensione e alcuni addirittura deceduti, deldi2”, ente pubblico regionale precedentemente incaricato dello smaltimento dei rifiuti di alcuni dei comuni nella provincia di, attendono da oltre 5 anni il pagamento del trattamento di fine servizio o del trattamento di fine rapporto, a seconda dell’anno di assunzione.