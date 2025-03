Lanazione.it - Evacuati per il maltempo, una notte fuori casa. “Mai senza mio marito da 74 anni”

San Giuliano Terme (Pisa), 16 marzo 2025 – I bambini giocano a palla sorvegliati dalle mamme, i giovani fanno delle partite a Ramino e gli adulti si scambiano chiacchiere e battute per sdrammatizzare: tra le 17 persone che stanno nella palestra di Ghezzano si intravedono alcuni sorrisi. Non si direbbe che, solo poche ore prima, hanno ricevuto un ordine di evacuazione dalle loro case in via Toniolo a Campo, nel comune di San Giuliano Terme, e hanno dormito sulle brande predisposte dalla protezione civile. Eppure, scrutando bene quei volti, che si forzano a non guardare il cielo grigio che minaccia pioggia, si capisce che la scorsali ha segnati. Cinque nuclei familiari, 17 persone dai 2 agli 88, intorno alle 23 sono stati avvisati dall’amministrazione comunale che le loro abitazioni non erano sicure e, dopo aver preso lo stretto necessario, dovevano abbandonarle per trasferirsi nei locali della nuova palestra di via Sartori a Ghezzano.