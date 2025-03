Movieplayer.it - Eurovision 2025, censurata una canzone per il titolo: sembrava un riferimento sessuale troppo esplicito

Leggi su Movieplayer.it

Si è abbattuta una bufera sugli, a causa di un brano che partecipa per Malta: la EBU impone la censura di una cantante (ma tranquilli, ha risparmiato Tommy Cash). A meno di due mesi dall'Song Contest, la European Broadcasting Union (EBU) ha imposto la modifica dele del testo delladella rappresentante maltese Miriana Conte, scatenando polemiche tra i fan del festival. Il motivo? Il brano inizialmente intitolato Kant è stato ritenuto problematico per la sua assonanza con un termine volgare in inglese. Tuttavia, nessun provvedimento è stato preso nei confronti di Tommy Cash, il controverso artista estone, e della sua discussa frase "sudo come un mafioso". Il caso "Kant": quando una parola in maltese diventa un problema Iloriginale delladi Miriana .