Ilgiorno.it - Esposizione “Enigma“. Un’esplosione di colori

Un viaggio che è una vera e propria esplosione dil’temporanea ““ inaugurata al Museo della Seta di Como a cura di Colors. Un approfondimento sulle tendenze colore in dialogo con l’archivio del museo attraverso palette composte da toni densi e caldi, campiture di neri variabili e,tenui e morbidi illuminanti dai bagliori di un oro dai riflessi rosati. Un’anticipazione delle tendenze colore per moda e design risultato del tavolo di lavoro Colors (Intercolor) durante il quale i partecipanti presentano le loro proposte cromatiche per una specifica stagione e i concetti, gli stili di vita e gli ambienti che hanno influenzato la loro scelta. Al termine del confronto, vengono riassunte le principali tendenze e stilata la gamma, un distillato delle idee condivise durante le sessioni di lavoro.