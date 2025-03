Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta Juve (Tuttosport): da tenere in considerazione l’ipotesi traghettatore in caso di addio anticipato. Due nomi in cima alla lista

di Redazione JuventusNews24: non è da sottovalutare l'ipotesi di un traghettatore in caso di esonero del tecnico. Due nomi in cima alla lista

Come riferito da Tuttosport, nonostante per storia e tradizione la Juventus non sia incline ad esonerare i suoi allenatori in corsa, con un'eventuale sconfitta con la Fiorentina senza segnali di scossa, Thiago Motta potrebbe essere sollevato dal suo incarico nei primi giorni di sosta delle Nazionali.

Per il quotidiano torinese, per sostituirlo il club bianconero potrebbe prendere in considerazione un traghettatore da qui a fine campionato. I nomi sono sostanzialmente due: Massimo Brambilla della Juventus Next Gen e Francesco Magnanelli della Juventus Primavera.