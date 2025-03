Juventusnews24.com - Esonero Thiago Motta, cosa succede dopo Fiorentina Juve: tutti i dettagli sul futuro della panchina bianconera

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: il punto sulla sconfittaLaesce, malamente, dal Franchi. Altra prestazione da dimenticare per i bianconeri che non reagiscono al 4-0 di domenica scorsa contro l’Atalanta e vengono battuti 3-0 dalla. Laperde anche il quarto postola vittoria del Bologna contro la Lazio di oggi pomeriggio.rischia l’? Come riportava Tuttosport in mattinata, per tradizione lantus è restia a esonerare allenatori a stagione in corso ma occhio a qualsiasi tipo di scenario. Potrebbe prendere piedi l’ipotesi traghettatore (Magnanelli o Brambilla) nel caso in cui il tecnico dovesse essere sollevato dall’incarico all’iniziososta. Oppure che un progetto a medio-lungo termine (Mancini o Pioli?) venga attuato già ora.