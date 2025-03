Ilrestodelcarlino.it - "Esiste solo il diritto alla vita e non quello alla morte"

Arturo Alberti, pediatra e fondatore di Avsi, è favorevole o contrariolegge sul fine? "Non sono favorevolelegge sul finecosi come è stata formulata in Toscana, ci vuole una legge che potenzi le cure assistenziali di chi ha bisogno. Non è un tema banale che si risolve a seconda delle appartenenze culturali e religiose. E’ tutto molto complicato quando si va nell’ambito dei diritti". Ci spieghi meglio. "Ci sono diritti connaturati all’uomo, non dipendono dreligione. Ilè uno di questi. Il Creatore ha messo nel cuore dell’uomo dei diritti inalienabili. Nonil, c’èil. C’è ildell’embrione o di chi nasce con problemi di malformazione, e di chi è malato. E poi c’è ildelle persone bisognose (come chi è affetto da una sindrome) ad essere accudite, accompagnate, amate.