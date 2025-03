Lanazione.it - "Eolo Cicogna il nostro candidato". Il centrodestra ufficializza il nome. E rientra la “fuga“ di Pastorelli

Rompe gli indugi ancheche è ufficialmente ilsindaco di Assisi del civismo e delunito. Candidatura che giunge nel giorno in cui Stefanoha deciso di rinunciare alla propria “corsa solitaria“ a primo cittadino che aveva sparigliato un po’ le carte. Ieri l’annuncio, ma ildigirava da tempo. Settant’anni, civico, angelano, cattolico e dal profilo moderato, per oltre 40 anni alla Banca Monte dei Paschi di Siena,sarà sostenuto dalla lista civicaSindaco, da quelle dei partiti die dalle civiche in suo appoggio: Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Umbria Civica, Udc, Il Popolo della Famiglia, Assisi per Tutti e da altre che si stanno formando con persone interessate al valore della persona al fine di sostenere la sua candidatura a primo cittadino della città di Assisi.