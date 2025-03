Ilgiorno.it - Enjoy Stelvio Valtellina d’incanto. Salita notturna a Campo Moro

A fine maggio prenderà il via un’altra entusiasmante edizione di. La manifestazione non competitiva e senza obbligo di registrazione, prevede per quest’anno un calendario di appuntamenti di chiusure al traffico motorizzato delle strade che conducono ad alcuni grandi passi alpini, così da permettere a ciclisti ed escursionisti di vivere un’esperienza indimenticabile senza preoccupazioni di sorta. Come di consueto, protagoniste dell’iniziativa sono alcune delle strade che hanno fatto la storia del ciclismo, molti delle quali legate al passaggio del Giro d’Italia e, soprattutto, accomunate dallo splendido contesto ambientale e paesaggistico in cui sono inserite. La strada del Passo dello(che quest’anno celebra il 200° anniversario), quelle del Gavia e laai Laghi di Cancano, tutte immerse nello splendido scenario del Parco Nazionale dello, a cui si aggiungono il Passo del Mortirolo, il Passo dello Spluga, il Passo San Marco e laverranno chiuse al traffico motorizzato in determinate giornate e fasce orarie.