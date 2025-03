Laspunta.it - Eni Plenitude nel mirino del Garante del mercato

L’Autoritàdella Concorrenza e delha avviato un’istruttoria nei confronti di Eniper una possibile pratica commerciale scorretta, riconducibile al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura delle offerte di luce e gas, per gli utenti, in assenza di preventiva comunicazione da parte della società.L’Autorità segnala come Eni, “nonostante un numero rilevante di comunicazioni inviate non risulti essere andato a buon fine” abbia comunque deciso di procedere d’arbitrio al rinnovo delle condizioni economiche di fornitura, mettendo in atto un tacito rinnovo e privando gli utenti del loro legittimo e dovuto diritto di recesso.Neldell’Antitrust si trova, in particolar modo, la consapevolezza delle comunicazioni non andate a buon fine e la mancata adozione di misure per sopperire a tale mancanza, in spregio alla trasparenza dale ai più elementari diritti degli utenti.