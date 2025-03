Lanazione.it - Empoli ko anche a Torino. Il coraggio non basta. Decide un gol di Vlasic

In un weekend difficile per, colpita dalla forte ondata di maltempo, sotto la pioggia battente dil’torna ad offrire una prestazione corposa, dopo la scialba prestazione contro la Roma, ma resta con un pugno di mosche in mano, punito dalla giocata di un singolo. Tre le novità rispetto alla sfida contro la Roma per Roberto D’Aversa che mette dentro il recuperato Ismajli, Sambia e Kouame rispettivamente per Goglichidze, De Sciglio e Colombo. Azzeccata la mossa di Gyasi avanzato dalla consueta posizione di esterno destro ad attaccante di sinistra. I suoi movimenti mettono in costante difficoltà l’ex Walukiewicz ed è proprio lui ad avere due buone chance nel primo tempo senza però concretizzarle. Al 7’ era stato invece Kouame a spaventare ilavventandosi su un corto retropassaggio di Maripan.