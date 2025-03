.com - Empoli battuto a Torino (1-0). Decisivo il gol di Vlasic. Gli azzurri non sfondano. E ora rischiano. Pagelle

Leggi su .com

Sprofonda, l', dopo la sconfitta a, ossia proprio nella città dove riuscì a eliminare la Juve dalla Coppa Italia e a ottenere la storica qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Ma in campionato la classifica non piange: fa disperare. Ancora più dopo questa sconfitta decisa dal gol del croato. Che ha regalato ai granata la nona vittoria in campionato.al terzultimo posto, a quota 22, la zona salvezza è ora a -3L'articolo(1-0).il gol di. Glinon. E oraproviene da Firenze Post.