Thesocialpost.it - Emanuele ucciso così a soli 20 anni, davanti a tutti: svolta nelle indagini, il terribile sospetto

Con il passare del tempo, si sta delineando la dinamica del tragico evento che ha portato alla morte diDurante, il 20enne colpito da proiettili la sera del 15 marzo in via Santa Teresa degli Scalzi a Napoli. Contrariamente a quanto riportato inizialmente, il giovane non si trovava su uno scooter, ma era a bordo di un’auto insieme a una ragazza. Dopo essere stato ferito, un automobilista di passaggio lo ha trasportato, insieme alla giovane, al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Si conferma chenon aveva legami con la criminalità organizzata.Il contesto Lecondotte dai Carabinieri del comando provinciale di Napoli sono ancora in corso per ricostruire le circostanze di questo omicidio.era parente di Annalisa Durante, una ragazza innocente uccisa dalla camorra nel 2004.