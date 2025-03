Spettacolo.periodicodaily.com - Elisa Chiatti, Il Nuovo Singolo “Die or Laugh” in Uscita il 14 Marzo 2025

Dopo l’attenzione sta dai suoi primi singoli, “Moving Away” e “Far as a Touch”, il 14la cantautrice indipendentepresenta “Die or”, un brano che riflette la sua visione decisa della vita e delle relazioni.“Die or” di, Un Inno alla Forza delle ScelteIl 14segna una data importante per gli amanti della musica: è uscito ildi, intitolato “Die or”. Questa canzone rappresenta un ulteriore passo nel suo viaggio musicale, rafforzando la sua identità come cantautrice rock-soul, caratterizzata da una combinazione di grinta, introspezione e sonorità intense.Dopo il successo dei suoi precedenti singoli, “Moving Away” e “Far as a Touch”,torna con un brano che esplora il conflitto tra la necessità di prendere decisioni nette e l’incapacità di farlo da parte degli altri.