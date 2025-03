Ilgiorno.it - Elezioni fissate. L’ex sindaca pensa a un bis

La data è stata fissata ed ora inizia il conto alla rovescia verso la terza tornata amministrativa in sei anni: dopo l’uscita di scena del sindaco Marinella Testolina (nella foto), il cui mandato si è dissolto a colpi di dimissioni dei consiglieri, tra quelli di maggioranza e opposizione, la settimana prossima si ricomincia ufficialmente con una nuova campagna elettorale in vista del 25 e il 26 maggio prossimi quando si apriranno di nuovo le urne. Le liste dovranno essere consegnate un mese prima e quindi a ridosso del 25 aprile prossimo, ma ormai è tutto pronto, o quasi, per la sfida elettorale. Il primo cittadino uscente ieri ha ribadito di non essere ancora in grado di dire con esattezza se si ripresenterà. "Sto ancora riflettendo" ha ribadito Testolina anche se, secondo indiscrezioni, qualche sondaggiosindaco lo avrebbe fatto per capire la disponibilità di alcune persone.