Velvetgossip.it - Eleonora Cecere lancia una frecciata agli Helevier: “La storia della televisione è una scalata senza fine”

Leggi su Velvetgossip.it

Nel mondo del gossip eitaliana, le opinioni distanno facendo molto discutere. Ospite del programma radiofonico “Non Succederà Più”, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, l’ex concorrente del Grande Fratello ha espresso le sue considerazioni sulla coppia degli, composta da Helena Prester e Javier Martinez. Lanon ha risparmiato critiche, sottolineando come per lei la loro relazione sia principalmente un fenomeno televisivo: “Al di fuori secondo me si perdono, finisce tutto. Quando si arriva verso laci si arrampica su tutto”, ha dichiarato con franchezza.Queste parole non sono passate inosservate, soprattutto considerando chenon è nuova a dichiarazioni forti riguardo alle dinamiche relazionali all’interno del reality.