Iltempo.it - Effetto Serra batte Elly: tra pacifinti e guerrafondai la linea la danno i Vip

Michelenon ha il phisique du role del leader e quando sale sul palco di fronte a una piazza del Popolo stracolma con quei fogli in mano sembra sia anche leggermente spaesato. Forse perché, per un attimo, si è reso conto di essere riuscito in quello che «la sinistra» (una parola ripetuta così tanto che ha perso di senso) ha fallito negli ultimi anni. È l'. Con un appello sul giornale, in un'era di appelli social, ha mobilitato 50mila persone che di sabato pomeriggio si sono messi in cammino per ascoltare. «Mi scusi, perché è qui?», «Per ascoltare quello che hanno da dire» ci risponde una signora di mezza età avvolta in una bandiera dell'Europa. Verrebbe da dire:prendi appunti, qui c'è qualcuno che ancora vorrebbe ascoltare, se solo avessi qualcosa da dire. E infatti quando la segretaria fa capolino in piazza c'è chi le urla: «Perché ti sei astenuta?», il riferimento è ovviamente al voto di Strasburgo sul ReArm.