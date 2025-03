Cataniatoday.it - Eccellenza, l’Atletico Catania 1994 cede l’intera posta al Mazzarrone

Leggi su Cataniatoday.it

Trasferta amara per l’Imesi Atletico. Allo stadio Comunale “Pietro Anastasi” di, la squadra giallorossoblu ha incassato la dodicesima sconfitta in questo campionato. La sfida, valida per la 26^ giornata del girone B di, è terminata sul 2-0 per i giallorossi di.