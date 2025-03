.com - Eccellenza / K Sport Montecchio Gallo e Maceratese sempre in testa

Il Fabriano Cerreto passa ad Urbania e si allontana dalla zona rossa. L’Alma Fano per la quarta volta consecutiva non si presenta ed il calcio marchigiano dice addio a quella che è stata una storica e gloriosa società. Chi pagherà tale leggerezza da scrivania già scritta? Nessuno!VALLESINA, 16 marzo 2025 – Il campionato, giornata numdeor 26, ha scritto la parola fine per ciò che riguarda la presenza dell’Alma fano che, giunta alla quarta rinuncia consecutiva. mercoledì prosismo sarà definitivamente estromessa dalla competizione. Un campionato falsato, e nessuno lo potrà smentire, un campionato falsato prima di cominciasre, perchè nessuno potrà non dire ‘l’avevamo detto’ considerato quanto scritto in estate sulla vicenda dell’ammissione dell’Alma Fano al campionato di. Una situazione paradossale che sarà stata dettata dai regolamenti, anche se a questo punto sarebbe il caso di andare a rivisionarli, come sarà da indagare se le decisoni prese dalla Figc Comistato Marche sono state tutte legittime considerato che l’allora direttivo della Federazione Marchigiana, una parte di esso, l’aveva messo per scritto, spaccando lo stesso direttivo i9n due, che qualcosa non era regoalre e che dovevano essere presi provvedimento contrari da quelli presi.