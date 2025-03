Today.it - Eccellenza girone A, 26esima giornata: altri 3 punti per l’Athletic, il Casteldaccia torna al successo

Leggi su Today.it

Arrivanotred'oro per l'Athletic Club Palermo che espugna il Franco Lo Monaco di Mondello contro la Parmonval, nel match valido per ladel campionato diA. Finisce 0-1 per i grazie al gol di Piero Concialdi al 18’. Una rete importante, decisiva in.