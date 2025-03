Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Gigli: "Montefano, c’è da muovere la classifica. A Montegranaro serve una prova di qualità»

"Ac’è da fare una grande gara". Lorenzo, direttore sportivo del, sul match di oggi. "Dobbiamo fare – aggiunge – un’altra prestazione all’altezza della situazione, come quella disputata sette giorni fa con la Maceratese, però stavolta dobbiamola". I viola si confrontano con un avversario di valore. "Si tratta di una squadra forte e che può vantare un buon allenatore, in alcuni reparti non ha nulla da invidiare a chi sta nelle zone nobili della. Dobbiamo fare una prestazione attenta a livello difensivo perché loro davanti hanno individualità di spicco". La squadra non solo deve limitare i punti di forza del, ma dovrà puntare sulladei suoi giocatori. "Dobbiamo sfruttare appieno le nostrenei momenti chiave del match".