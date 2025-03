Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Braccio di ferro tra Sangiustese e Urbino, squadre in lotta per un posto nei playoff

"È uno scontro diretto in chiave, anche se vincere potrebbe non essere comunque sufficiente". Marco Pazzarelli, diesse della, parla del match di oggi contro l’. "Si tratta di una gara ricca di insidie per il valore dell’avversario". Lanon può contare sui centrocampisti Crescenzi e Rogerio, non ci sarà Grassi che deve scontare una giornata di squalifica. Lesono distanziate di 2 punti: l’è a quota 41 mentre i rossoblù sono a 39. Laè in un buon momento e vuole continuare su quella strada. Anche sulla sponda urbinate si riconosce l’importanza della gara e della posta in palio. "Si tratta – spiega Ivan Santi, dg dei ducali – di una partita decisiva dopo la vittoria nel derby. Vogliamo dare continuità al buon momento. Affrontiamo una squadra in salute che nutre ancora sogni