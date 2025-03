Sport.quotidiano.net - Eccellenza: arriva la Sanpierana, i ramarri devono allontanarsi dalla zona playout. Sant’Agostino a caccia di punti tranquillità

E’ Pippi lo spauracchio del, è l’attaccante più pericoloso della Sampierana, autore di una doppietta domenica scorsa contro l’Osteria Grande, che aveva sconfitto iqualche settimana fa. E’ stata una vittoria convincente. Bianconeri in vantaggio al 39’: Ariyo riceve palla a centro area, si gira e infila imparabilmente Leoni. Reazione della squadra bolognese a fine tempo: Mekhchane viene atterrato in area, Grazioso (ex) dagli undici metri spiazza De Gori e firma il pareggio. All’81’ Pippi semina il panico al centro dell’area e viene atterrato. Secondo rigore di giornata che lo stesso Pippi trasforma: con questa vittoria la squadra di Barontini, quinta in classifica, raggiunge quota 46, a -2coppia formata da Pietracuta e Castenaso. Diilne ha 14 in meno, ma è in serie positiva e in salute.