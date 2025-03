Ilnapolista.it - È uno spettacolo il Bologna orfano di Thiago Motta: 5-0 alla Lazio e sorpasso (per ora) alla Juventus

Ildi Italiano può andare in Champions. La squadra c’è e il grande successo dell’anno scorso non era solo merito di, Zirkzee e Calafiori. Questa squadra ha devi valori non di poco conto visto che questo pomeriggio ha battuto la5-0, superando in classifica proprio la squadra di Baroni e, prima di Fiorentina-che giocano alle 18, anche la Juve di. La classifica dice:quarto a 53 punti,52 (con una partita in meno) e51.Alarimane negli spogliatoio nel secondo tempoIlspinge subito forte e al 16? passa in vantaggio su colpo al volo di Odgaard dopo il cross di Miranda. Laprova a reagire, ma Dia, Zaccagni e Isaksen non sono in giornata. Tutti arginati in maniera ottime dlinea difensiva di Italiano.