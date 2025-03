Metropolitanmagazine.it - È ufficiale, Antonella Fiordelisi ha una storia con l’ex della Gregoraci, le foto alle Maldive con Giulio Fratini

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo settimane di indiscrezioni in merito alla presunta love story tra, il noto settimanale Chi ha ufficialmente paparazzato l’imprenditore fiorentino e l’influencer salernitana durante un romantico weekend in Toscana. In particolare,sono statigrafati mentre uscivano dal noto hotel L’Orologio di Firenze, dove la coppia avrebbe appunto trascorso l’ultimo weekend di febbraio. Nonostante i due abbiano cercato di passare inosservati, è apparsa palese a tutti la loro forte sintonia, e i paparazzi sono riusciti a immortalarli fin dentro lo stadio Franchi, dove i due hanno assistito a una partita di campionatoFiorentina. Ormai non ci sono proprio più dubbi:sono una coppia a tutti gli effetti e sembrerebbero anche essere pazzi d’amore l’uno per l’altra.