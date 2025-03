Gqitalia.it - E quindi uscimmo a riveder le stelle: l'astroturismo e il nocturism tra le tendenze del 2025

Leggi su Gqitalia.it

Nell'rappresenta un vera e propria tendenza globale di viaggio. Il perché è presto detto, c'è un desiderio ancestrale che accompagna l'uomo da millenni: alzare gli occhi al cielo e perdersi nell'infinito. Dalle civiltà antiche che tracciavano costellazioni per orientarsi, ai viaggiatori moderni in cerca di esperienze immersive lontani dalle luci artificiali, l'attrazione per la notte è rimasta immutata. Eppure, nel mondo iperconnesso di oggi, il cielo stellato è sempre più un lusso. Le metropoli brillano di neon e schermi LED, mentre lo smog e l'inquinamento luminoso cancellano la vista della Via Lattea.