È morto il chitarrista Fabio Testoni, noto come Dandy Bestia, fondatore degli Skiantos

Si è spento a settantadue anni ilcon lo pseudonimoinsieme a Roberto “Freak” Antoni, conosciuto nei primi anni Settanta al DAMS di Bologna, della band di rock demenziale. A dare l’annuncio della sua morte è stata la famiglia, che ha scritto in un post su Facebook: «Con vivo dolore vi annunciamo che oggi,16 marzo 2025,e anima dagli, ci ha lasciato. Vi comunicheremo più tardi tempi e luoghi per un appropriato ricordo». Moltissimi artisti, da Elio e le Storie Tese a Samuele Bersani, hanno salutato il musicista, amico e collega, esprimendo il loro cordoglio.: glie la carriera solista diaveva fondato glinel 1975, insieme ad Antoni, per poi abbandonarli nel 1979.