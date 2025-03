Ilfattoquotidiano.it - È morto Dandy Bestia – Fabio Testoni, il cofondatore e chitarrista degli Skiantos aveva 72 anni: “I suoi riff, le sue composizioni ci mancheranno”

“Con vivo dolore vi annunciamo che oggi, 16 marzo 2025,),e anima, ci ha lasciato. Vi comunicheremo più tardi tempi e luoghi per un appropriato ricordo”: così sulla pagina Facebook della band arriva la notizia della morte del72ed era da tempo malato.Assieme a Roberto ‘Freak’ Antoni che conobbe al DAMS di Bologna nel 1972,fondò gli. E il produttore Oderso Rubini che creò l’etichetta Harpo’s Bazar e che è stato uno dei pionieri del punk rock italiano ma anche il primo produttore della band, sui social ha ricordato: “Stanotte se n’è andato a suonare per gli Angeli. Assieme a Freakantoni e agliè stato un pezzo importante della storia in musica di Bologna, magari più trasversale e meno ufficiale, più provocatoria e ironica, ma decisamente significativa.