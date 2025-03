Spazionapoli.it - “È lui il preferito del Napoli”: svelati i piani di Manna per l’erede di Kvara

In casa, l’attenzione è volta esclusivamente al campo e alle speranze di poter mettere le mani sullo Scudetto. Tuttavia, Giovanni(direttore sportivo del club) è già al lavoro per il futuro.Contro il Venezia, ilvuole dare un ulteriore segnale importante per se stesso, da poter recapitare anche a tutto il resto della concorrenza. La lotta per lo Scudetto è ormai entrata nel vivo, con gli azzurri che intendono dare del filo da torcere sia a Inter che Atalanta, le compagini che proprio domenica sera si sfideranno al Gewiss Stadium. Un intreccio, il primo delle ultime dieci partite del campionato di Serie A, che potrebbe avere un peso rilevante nello scontro al vertice tra i tre club in questione.Tuttavia, ilè chiamato anche a programmare il futuro, con un mercato che il club del presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe vivere da grande protagonista.