Ilrestodelcarlino.it - È allerta arancione anche oggi . Ieri allagata la Modena-Sassuolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La Regione Emilia-Romagna ha diramatouna nuovameteoper la giornata dio nella pianura centro-occidentale e centro-orientale. La nuovaper criticità idraulica è legata alla propagazione e al lento esaurimento delle piene nei tratti vallivi dei fiumi Secchia, generata dalle piogge dei giorni precedenti, con livelli prossimi o superiori alla soglia 2. Sul settore appenninico, a causa delle condizioni di elevata saturazione dei suoli dovute alle precipitazioni degli ultimi giorni, saranno ancora possibili localizzati dissesti sui versanti caratterizzati da fragilità idrogeologica. Situazione è in esaurimento entro le prossime 24 ore. Già damattina è stato riaperto il ponte di via Curtatona, unico ponte chiuso nella serata di venerdì ma solo in via precauzionale.