Dybala cerca il 200° gol, ma col Cagliari va in panchina: poi la Nazionale

Tempo di tornate in campo per la Roma, e il prossimo ostacolo da superare è uncon una forte identità pronto a battagliare per ottenere punti salvezza. Per la squadra di Ranieri la possibilità di proseguire in quella straordinaria rimonta in campionato che le sta permettendo di sognare il piazzamento Champions, vitale per prestigio e questioni economiche, nonché per cancellare dalla mente la delusione di Bilbao. Una gara importante per il tecnico testaccino, grande ex di giornata, ma potrebbe essere anche per Paulo.Ingabbiato nella difficoltà di essere rimasti in 10, al San Mames la Joya non è riuscita a pungere, un peccato per la squadra e per un giocatore indel 200° gol in carriera (195 nei club e 4 infin ora), un traguardo di grande prestigio. Potrà riprovarci proprio oggi, anche se con ogni probabilità, colandrà in, almeno inizialmente: “non è al 100%”, ha dichiarato Ranieri in conferenza stampa, ribadendo poi come conti su di lui anche per la prossima stagione.