Due gol MBappe in sette minuti riscattano l’inizio miserabile dei visitatori

2025-03-15 20:26:00 Giorni caldissimi in redazione!Kylianha 31 gol per la stagione dopo aver trasformato le fortune del Real Madrid a Villarreal, ma la povera forma di La Liga dei campioni in carica è continuata durante le prime fasi di El Madrigal.Subito dopo che il portiere del Madrid Thibaut Courtois ha brillantemente girato un colpo di ayoze Perez contro un palo, l’ex terzino del Tottenham Juan Foyth è arrivato da vicino per mettere il sottomarino giallo davanti a.Il capocannoniere di Madridsi è schiantato nel suo primo dall’interno della scatola 10dopo, capitalizzando dopo che il salvataggio del portiere Diego Conde dallo sforzo di Brahim Diaz è caduto su di lui.Madrid è andato avanti al 23 ° minuto quandosi è arricciata di classe dal bordo della scatola nel culmine di un contrattacco lungo e fluido.