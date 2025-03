Sport.quotidiano.net - Dovbyk c'è, la Roma piega 1-0 il Cagliari grazie all'ucraino

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 16 marzo 2025 – Larialza la testa dopo l’eliminazione dall’Europa League per mano dell’Atletic Bilbao e conquista tre punti pesantissimi nella corsa a un posto in Europando 1-0 il. Una vittoria di nervi e di cuore, ottenutaa una rete al 62’ di Artemche ha così risposto alle dure critiche ricevute in quest’ultimo periodo d’appannamento. Dopo un primo tempo sostanzialmente avaro di grandi emozioni, nel quale i giallorossi hanno preso in mano il pallino del gioco ma non sono riusciti a scalfire il castello difensivo di unordinato (l’unica vera opportunità l’ha creata Mancini attorno alla mezz’ora), la partita ha cambiato passo, con ilche ha mostrato maggiore intraprendenza anche in attacco, confezionando un paio di buone palle gol con Deiola e Piccoli.