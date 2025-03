Ilfattoquotidiano.it - “Dopo 16 anni in Germania torno in Italia e ‘richiamo’ i talenti dall’estero. Voglio costruire qualcosa di importante”

“All’estero, in tantidi carriera, ho imparato che la differenza sta in tre cose in realtà semplici: efficienza, velocità ed eccellenza”.16passati all’estero, di cui undici in, lavorando anche in due multinazionali, Edoardo Novelli, 35, ha deciso di rientrare in, nella sua terra di origine, a Caserta, per far parte di un’azienda che, tra le altre cose, vuole combattere la fuga dei cervelli. “Sì, era da un po’ che ci pensavo”, racconta.gli studi in Olanda, Edoardo si è trasferito nel 2014 in. Ha vissuto a Francoforte, Stoccarda e Berlino, lavorando prima in alcune startup e poi in gruppi come Axel Springer e Lufthansa, ed entrando in contatto con uffici e clienti da tutto il mondo. “Lami ha accolto benissimo – ricorda lui rispondendo al fatto.