Lanazione.it - Donne di varie fedi pronte a un dialogo inclusivo

Leggi su Lanazione.it

Incontro tradie culture religiose alla chiesa di via Bassagrande che aveva l’obiettivo di ‘socializzare’ le diverse appartenenze, mettendole in comune, ipotizzando azioni insieme, nel futuro, partendo da quello che c’è, oggi. Ha iniziato la segretaria Cisl e reggente Fnp Toscana Nord Alessandra Biagini. Ha preso la parola suor Giordana, missionaria in Brasile una ‘vita intera’ , che ha parlato dei poveri e di Gesù, degli stenti della gente e della minestra, quel ‘qualcosa’ che davano loro per dargli un aiuto concreto. Per lei la partecipazione sociale è senz’altro dare tutta se stessa per gli altri. Claudia Ene, ortodossa, ha inquadrato il vivere la fede come un contesto dove la famiglia svolge un ruolo essenziale e dove le, le mamme, le, trasmettono la Fede e la vivono, in pratica, facendo sociale nell’ aiuto al prossimo.