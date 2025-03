Lanazione.it - Donne, ancora è l’8 di marzo. Le iniziative

Proseguono anche in provincia, lein programma per la Giornata internazionale della donna dell’8. Nel comune di Vernio, oggi pomeriggio alle 16, al circolo Arci "Stella Rossa" di San Quirico, si terrà l’incontro "e Iran tra ribellione ed emancipazione". E sempre oggi alle 21.15, a Montemurlo, al teatro della Sala Banti (piazza della Libertà) va in scena lo spettacolo "Secondo lei" con Caterina Guzzanti e Federico Vigorito. La narrazione, dal punto di vista femminile, delle dinamiche nascoste che regolano i rapporti di coppia. L’amore, che dovrebbe essere un luogo sicuro e sano, diventa un silenzioso campo di battaglia in cui fraintendimenti, bisogni e necessità affondano in un pantano di aspettative tradite e promesse sistematicamente rimosse. Prenotazione biglietti e informazioni: 350 0989104.