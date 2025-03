Lanazione.it - Donna scomparsa a Perugia, ricerche in corso

Leggi su Lanazione.it

, 16 marzo 2025 – Ore di apprensione a, dove unarisulta. La signora, una dipendente di 52 anni dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, non dà sue notizie da giorni. La sua auto è stata ritrovata nel parcheggio dell’ospedale, con all'interno il suo cellulare, risultato privo di Sim card. Questo dettaglio aggiunge ulteriori elementi di valutazione alle indagini in. Le, coordinate dalla prefettura di, vedono il coinvolgimento di numerose forze in campo. I vigili del fuoco stanno operando con il supporto di reparti specializzati, tra cui le unità cinofile, l’Unità di comando locale e il nucleo Sapr (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto). Parallelamente, le forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale – stanno conducendo lein città, coordinando le verifiche sul territorio e raccogliendo eventuali segnalazioni utili al ritrovamento della persona