Donatella Versace | i momenti iconici di una storia di moda

Leggi su .com

Life&People.it Fine di un’era. Lascia la guida della Maison, una donna diventata un’icona. L’assassinio del fratello Gianniè stato uno spartiacque nella sua vita professionale e personale. Dal 1997, anno in cui ha preso le redini della maison, ha saputo coniugare continuità con il passato e innovazione creativa contribuendo a rilanciare il marchio nel mondo. Un talento indiscusso, unito alla sua determinazione, nel corso della luminosa carriera è riuscita a ridefinire i concetti di lusso e femminilità.Un’eredità rivisitataSotto la sua guida, il marchio è diventato l’emblema della modernità, pur mantenendo un legame profondo con le radici che Gianni aveva sapientemente piantato. Non si è limitata a seguire le orme del fratello, ha trasformato l’iconico brand in un laboratorio di innovazione, dove il design e la cultura popolare si fondono in modo armonico.