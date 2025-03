Leggi su Open.online

Sabato 15 marzo, il Direttore dell’Office of Human Resources presso la US Agency for Global Media (USAGM), Crystal G. Thomas, ha inviato una email ai dipendenti e giornalisti diof(VOA) annunciando il loro immediato congedo amministrativo. Si tratta della più grande e antica rete mediatica internazionale finanziata dal governono, che iniziò a trasmettere nell 1942 perlae che da decenni produce contenuti trasmessi al pubblico internazionale e in ben 47 lingue. La decisione, di fatto, sospende le attività della storica emittente, riducendo le capacità del governono di comunicare con il mondo intero attraverso i canali tradizionali come radio, tv e attraverso contenuti digitali. Tra le sovvenzioni cancellate dall’amministrazione ci sono anche alle emittenti Radio Free Europe/Radio Liberty e Radio Free Asia.