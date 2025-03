Quotidiano.net - Donald Trump trasforma lo Studio Ovale: oro e stile Mar-a-Lago alla Casa Bianca

Mentre lavora per rimodellare radicalmente il governo federale,è anche impegnato are un altro aspetto della presidenza: l'arredamento dello. A quasi 8 settimane dal suo ritorno in carica,ha triplicato il numero di dipinti appesi alle pareti dell'ufficio. Mensole e superfici sono adornate con bandiere, statue e ornamenti. In linea con loa cui ha aderito per decenni, c'è oro ovunque: nuove statuette in vermeil dorato sulla mensola del camino, aquile dorate sui tavolini laterali, specchi dorati inrococò sulle porte e, incastonati nei frontoni sopra le porte, minuscoli cherubini dorati spediti da Mar-a-. Persino il telecomando della tv in fondo al corridoio è avvolto nell'oro. Tutto ciò rende lasempre più similedinel sud della Florida.