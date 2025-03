Donald Trump prepara un nuovo «travel ban». Ecco i 43 Paesi da cui sarà difficile (o impossibile) entrare negli Usa

Leggi su Open.online

e la sua amministrazione vogliono rendere più complesso, sino all’, l’ingressoStati Uniti per i cittadini di 43, compresa la Russia. Lo riferisce il New York Times, che ha preso visione di una bozza che circola tra gli alti funzionari della Casa Bianca. L’elenco dinel mirino del governo americano è suddiviso in tre categorie di restrizioni. Nella «lista rossa» ci sono i cittadini di queia cuivuole negare completamente la possibilità diStati Uniti. Idella «lista arancione» vedrebbero i loro visti fortemente limitati, ma – precisa il New York Times – «chi viaggia per affari e con una certa disponibilità di denaro potrebbe essere autorizzato a». Nella «lista gialla», infine, ci sono una serie dia cui vengono concessi due mesi di tempo per «affrontare le preoccupazioni» di Washington e non finire in una delle altre due liste.