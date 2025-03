Liberoquotidiano.it - Donald Trump colpito in faccia dall'operatore televisivo? Clamoroso: ecco come reagisce | Video

Piccolo incidente per. Durante una conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti è stato- non di proposito - da un'operatrice mentre rispondeva alle domande dei cronisti alla Joint sase Andrews nel Maryland. Il tycoon è statoda un microfono prima alla bocca e poi al viso. Lui, di rimanda, è subito indietreggiato per evitare danni peggiori. Dopo l'incidente, però,ha lanciato un'occhiataccia all'operatrice. Ma con un'espressione di divertimento più che di fastidio. "Questo sarà un momento di televisione per stasera” ha scherzato il presidente: “Ci sarà una grande racconto stasera” sull'accaduto. “Hai visto?”, ha domandato il tycoon a un uomo che si trovava fuori'inquadratura della telecamera. Ovviamente, quello del microfono non è stato l'unico incidente in cui è incappato il presidente degli Stati Uniti.