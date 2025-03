Tpi.it - Domenica In: ospiti e scaletta di Mara Venier oggi, 16 marzo 2025

Leggi su Tpi.it

In: anticipazioni,della puntata di, 16Torna, 16In, la trasmissione dellapomeriggio di Rai 1 condotta da. Come da tradizione, si parlerà di attualità e ci saranno moltidel mondo dello spettacolo e della musica. E non solo. Di seguito, le anticipazioni e glidella puntata diIn in onda, dalle ore 14,16su Rai 1.della puntata di, 16Bobby Solo si appresta a celebrare il suo ottantesimo compleanno il prossimo 18. Per l’occasione,e la trasmissioneIn dedicheranno una speciale puntata al celebre artista. La trasmissione accoglierà anche l’attore Christopher Lambert, attualmente in Italia per la presentazione del suo nuovo film Eyes Everywhere, diretto da Simona Calo.