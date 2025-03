Lanazione.it - Domenica in città. Doveva studiare per gli esami ma quel ragazzo voleva andare al cinema per sognare

Dinnanzi a lui la strada era quasi deserta; un sole sbiancato ammorbidiva le case inprincipio di pomeriggiole. Mauro pensò ai suoi, ancora seduti intorno al tavolo, assorti in lunghe conversazioni che si sarebbero protratte chissà per quanto tempo ancora. Il pensiero delle lezioni non fatte l’occupava con un’ansia sottile; forse neppure la sera avrebbe potutoe la mattina dopo si sarebbe presenato in classe senza aver fatto niente. Tentò di cacciarepensiero ponendo una più sensibile attenzione a quanto avve niva intorno a lui. Gli passò dinanzi un tram; egli ne guardò il numero: andava in un quartiere lontano dal centro, che conosceva poco. Forse anche laggiù c’era qualcheatografo: per un momento gli venne il desiderio d’andarvi, immaginando nuove e strane avventure, ma l’idea lo turbò e preferì incam- minarsi lentamente verso il ci- nema solito.