Domanda sgradita? Schlein sbrocca e interviene il servizio d' ordine | caos in piazza signora vola sulle transenne | Video

Unaper l'Europa, anche se la sinistra, presentissima incon l'eccezione del M5s, non ha ben chiaro che Europa voglia. Siamo alla manifestazione della vigilia, quella adel Popolo a Roma, lanciata da Michele Serra e da Repubblica. Un'adunata pro-Europa, ma tra mille distinguo tra guerra, pace, riarmo, che tipo di Ue ed eccetera eccetera. L'unico collante, indiscutibile, è il disprezzo per Donald Trump, attaccato un po' da tutti. Presente anche Elly, la segretaria del Pd, che al pari degli altri leader politici non ha parlato dal palco. Ma per Elly sono giorni durissimi: i dem sono frantumati, si pensi al voto sul riarmo in Europa. E ancora, moltissimi la hanno attaccata, mettendone in discussione la leadership: già, come può un segretario non decidere la linea di partito? Insomma, la tensione si fa sentire.